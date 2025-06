Morre a produtora cultural Cris Gil, fundadora do bloco Havayanas Usadas

Morreu nesta sexta-feira (20/6) em Belo Horizonte a produtora cultural Cris Gil, fundadora do bloco Havayanas Usadas, um dos principais do carnaval da capital. Ela estava internada desde domingo (15/6), devido ao agravamento dos sintomas de um câncer.

O primeiro diagnóstico de câncer de mama foi recebido em 2011. Com o tratamento, a produtora cultural chegou a ter um indicativo de remissão. Porém, em 2017, a doença retornou com metástase.

Em 2023, Cris Gil foi homenageada pelo bloco Havayanas Usadas, que desfilou na Avenida dos Andradas Gladyston Rodrigues /EM/D.A Press

No carnaval de 2023, quando Cris estava afastada do bloco devido a um tratamento da doença, o Havayanas Usadas homenageou sua fundadora.

A Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte se despediu da produtora, que também era atriz, com as seguintes palavras: “Cris foi presença luminosa e incansável nas ruas, nos palcos e nos bastidores. Com sua paixão pela arte e pela coletividade, ajudou a escrever capítulos marcantes da nossa história cultural, especialmente no Festival Internacional de Teatro, Palco & Rua e do Festival de Arte Negra. Seu riso, sua força e sua entrega seguem ecoando em cada canto da cidade”.

O velório de Cris Gil - carinhosamente tratado pelos amigos como “celebração de despedida” - será neste sábado (216), entre 11h e 13h, no Teatro Francisco Nunes (Avenida Afonso Pena, 1321, Centro).

A pedido da produtora cultural a orientação é, se possível, usar roupa branca e levar um girassol. Instrumentistas e batuqueiros devem levar seu instrumento para celebrar a despedida com muito batuque.