PBH abre vagas para quem quer ter barracas de alimentos em feiras da cidade

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Pessoas interessadas no licenciamento de barracas para atividades econômicas em feiras de Segurança Alimentar em Belo Horizonte podem se candidatar a uma das 360 novas vagas abertas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), conforme divulgado no Diário Oficial do Município. A participação no processo de seleção é mediante proposta comercial, que deve ser enviada à Diretoria de Licitações e Contratos até a próxima terça-feira (24/6).



Atualmente, a PBH, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), gerencia 283 vagas ativas em 98 lugares da capital, onde são oferecidos alimentos frescos e saudáveis. Segundo a administração municipal, a intenção é valorizar a culinária brasileira e até internacional, como nas Feiras Modelo, que geram renda para agricultores e feirantes e fortalecem a cultura alimentar local.

As feiras também incentivam a comercialização de produtos da agricultura familiar, agricultura urbana e produtos orgânicos, possibilitando sua comercialização direta, sem intermediários.



As vagas estão distribuídas entre os cinco Programas de Feiras da Prefeitura: Feira de Agricultura Urbana (29 vagas), Feira Orgânica (15 vagas), Direto da Roça (69 vagas), Feira Modelo (31 vagas) e Feiras Livres (216 vagas). Para ocupar os pontos de feiras distribuídos pela cidade, os candidatos aprovados na etapa de credenciamento devem enviar a documentação solicitada no edital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os documentos, em formato PDF, devem ser enviados para o e-mail credenciamentofeirassan@pbh.gov.br ou entregues em envelope único, com identificação completa na parte externa, de 9h às 17h, na SMSAN, na Avenida Afonso Pena, 342, 5º andar, Centro. Na lista de vagas é possível ter acesso a informações como endereço, tipo de produtos comercializados, horários de funcionamento, tamanho das barracas e requisitos referentes a cada vaga.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia