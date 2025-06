Governo de Minas anuncia construção de novo complexo hospitalar em BH

O edital para a construção do Complexo de Saúde Hospitalar Padre Eustáquio (HoPE) foi anunciado na manhã desta quarta-feira (18/06). O investimento de R$ 1,8 bilhão pretende melhorar o serviço prestado aos pacientes, por meio de atendimento humanizado e infraestrutura moderna.

O complexo unirá quatro hospitais: Alberto Cavalcanti, João Paulo II, Eduardo de Menezes e a Maternidade Odete Valadares. A expectativa é disponibilizar 500 leitos, sendo 100 de UTI, mais de 60 consultórios, 13 salas cirúrgicas e um laboratório de última geração para a população da capital.

O local escolhido para a obra foi onde estava localizado o antigo hospital Galba Veloso, na Gameleira, Região Oeste de BH, e levou em consideração a disponibilidade de terreno, a proximidade com a Funed e a facilidade de acesso tanto de ônibus quanto de metrô, uma vez que a nova estação Nova Suíça será construída nas proximidades.

O modelo de gestão será em Parceria Público-Privada (PPP) no qual a vencedora, a ser anunciada em setembro deste ano, será responsável pela construção, equipagem, operação, manutenção e prestação de serviços. A previsão de inauguração do empreendimento é para 2030.

O projeto prevê investimento de R$ 1,8 bilhão, entre obras, aquisição de equipamentos e operação dos serviços não assistenciais ao longo dos próximos 30 anos. Parte da verba é proveniente do Termo de Medidas de Reparação, que tem como objetivo reparar os danos causados pelo rompimento das barragens da Vale S.A. em Brumadinho, que tirou a vida de 272 pessoas em 2019.

No HoPE também haverá ampliação no atendimento, com oferta de novos serviços como hematologia e oncopediatria, assim como a construção de um novo laboratório central (Lacen), “o mais moderno do país”, segundo o secretário.

Baccheretti explicou que não haverá risco de sucateamento dos equipamentos do novo complexo, uma vez que a renovação e troca periódica dos mesmos estão previstas no edital como uma obrigação da empresa vencedora.

