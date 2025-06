Preso homem que tentou matar companheira ateando fogo nela

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Foi preso, na manhã desta segunda-feira (16/6), o homem que tentou matar a companheira, Karolaine de Almeida Cabral, de 22 anos, jogando gasolina em seu corpo, ateando fogo em seguida. Ela estava com o filho de três anos no colo. O crime ocorreu na noite de sábado, no distrito de Aldeia, em Cuparaque (MG), na região do Rio Doce.

A prisão do homem, J. M. D. B., de 31 anos, ocorreu num canavial próximo à residência do casal.

Segundo a Polícia Militar, de Governador Valadares, que foi acionada para a ocorrência. Karolaine, que está internada num hospital em Governador Valadares, em função das queimaduras, contou que o companheiro havia chegado em casa, com sintomas de embriaguez e muito nervoso.

Não bastasse isso, J. M. se mostrou agressivo com a companheira e mandou que ela saísse de casa. Karolaine atendeu o pedido. Pegou o filho, de três anos, e saiu da casa, pelos fundos.

Nesse momento, foi surpreendida pelo companheiro, que tinha nas mãos um galão de gasolina. Ele jogou nela e atingiu, também, o filho. Logo em seguida, ele, usando um isqueiro, colocou fogo em Karolaine.

Ela saiu correndo, pois lembrou-se de uma piscina, na casa de um vizinho. Karolaine colocou o menino no chão e pulou na água, apagando o fogo. O menino não foi atingido pelas chamas.

Ao sair da casa, J. M. tentou atear fogo nela novamente. Karolaine correu e entregou o filho a uma vizinha. Ao ver que os vizinhos estavam no local, J. M. fugiu.

Os policiais militares conseguiram uma informação de que o agressor tinha ido para a casa de sua mãe, e foram para o local. Mas, ao perceber a presença policial, J. M. correu para o quintal, saltou muros de casas vizinhas e escapou.

Um alerta foi expedido na rede da PM e a região foi cercada, culminando com a prisão na manhã desta segunda-feira. Ele foi levado para a Delegacia de Conselheiro Pena.

