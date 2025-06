Grupo que forjava anúncios de aluguel com foto de PM é alvo de operação

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) cumpriu mandados de busca e apreensão em um imóvel em Goiânia (GO) que estaria ligado a uma organização criminosa especializada em aplicar golpes digitais em Uberlândia, na Região do Triângulo Mineiro. As medidas foram cumpridas na manhã desta sexta-feira (13/6).

De acordo com o órgão, o grupo fazia anúncios fraudulentos de aluguel de imóveis em Uberlândia. Os golpes e as investigações começaram em maio deste ano. Apesar do andamento das apurações, os valores arrecadados pelos criminosos e o número de vítimas do golpe ainda não foram revelados.

Os criminosos publicavam anúncios de aluguel de imóveis em Uberlândia com valores atrativos e disponibilizavam contato via WhatsApp, utilizando a imagem do comandante-geral da PMMG como foto de perfil. Para justificar a impossibilidade de mostrar o imóvel pessoalmente, os criminosos alegavam estar "de plantão" no serviço militar, prometendo às vítimas a entrega da chave do suposto imóvel no batalhão da corporação.

A investigação apontou, ainda, que após conquistar a confiança das vítimas, os suspeitos solicitavam pagamento antecipado de valores, via PIX, como "sinal" para reserva do imóvel e posterior entrega das chaves. Depois que as transferências eram realizadas, os anúncios eram excluídos das plataformas digitais.

Durante a operação foram apreendidos dispositivos eletrônicos que posteriormente serão periciados. Além da Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado de Uberlândia, participaram da operação o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber), do MPMG, com apoio do CyberGaeco, do Ministério Público de Goiás, e da Polícia Militar daquele estado.



Diante do modus operandi dos golpes digitais revelados na operação, o MPMG orienta a população sobre medidas essenciais de proteção:

desconfie de anúncios com preços significativamente abaixo do valor de mercado, pois ofertas “imperdíveis” frequentemente mascaram tentativas de fraude;

exija e faça visita presencial ao imóvel antes de qualquer pagamento, já que criminosos costumam criar justificativas elaboradas para evitar encontros presenciais;

tenha especial atenção a solicitações de pagamentos via PIX sem confirmação inequívoca da identidade do recebedor, modalidade preferencial dos criminosos pela rapidez e dificuldade de bloqueio e rastreamento dos valores;

quando o anunciante apresentar perfil de autoridade pública ou militar, recomenda-se verificação adicional através dos canais oficiais das instituições mencionadas, eis que criminosos exploram o respeito e confiança que a população deposita em agentes públicos, utilizando essa credibilidade como instrumento de persuasão fraudulenta;

verifique criteriosamente a documentação do proprietário e do imóvel, solicitando e conferindo documentos originais;

verifique a regularidade do imóvel junto aos órgãos competentes;

não realize pagamentos antecipados baseados apenas na promessa de entrega posterior de chaves ou documentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Canais de denúncia



Vítimas ou pessoas com informações sobre crimes similares podem procurar a Polícia Militar ou a Polícia Civil mais próxima, utilizar o Disque-Denúncia (número 181), bem como contatar diretamente o Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça local ou dos canais da Ouvidoria do MPMG, pelo número 127.