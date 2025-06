Tempo em BH: veja a previsão para este sábado (7/6)

A previsão meteorológica indica que o céu será claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte neste sábado (7/6). Segundo a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima registrada foi de 15,5°C e a máxima prevista é de 27°C. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 45%, à tarde.

No Barreiro, a mínima registrada foi de 18,1°C às 5h30. No Centro-Sul, a mínima registrada foi de 16,2 °C às 3h50. Na regional Oeste, a mínima registrada foi de 15,5°C com sensação térmica de 6,5°C às 6h. Na Pampulha, a mínima registrada foi de 16,6°C com sensação térmica de 18,4 °C às 6h. Em Venda Nova a mínima de hoje foi 17,3°C às 6h10.

Final de semana em Minas

Neste final de semana, o tempo seguirá instável em grande parte de Minas Gerais, por causa da presença de uma massa de ar relativamente seca. Contudo, em decorrência da intensificação de áreas de instabilidade atmosféricas sobre o estado de São Paulo, há condições de pancadas de chuva no sul do estado e que podem ser, inclusive, de intensidade moderada a forte a partir da tarde do domingo.

Na próxima semana uma massa de ar frio provoca declínio de temperatura na maioria das regiões de Minas. A temperatura máxima prevista no estado é de 34ºC e a mínima registrada ficou na casa dos 8ºC no Sul de Minas.



