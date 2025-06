Polícia apreende cigarros eletrônicos e celulares avaliados em R$ 500 mil

A Polícia Militar (PMMG) apreendeu, em um ônibus de turismo, cerca de R$ 500 mil em produtos eletrônicos ilegais ou irregulares, como celulares e cigarros eletrônicos, nessa terça-feira (3/6). A abordagem aconteceu em Iraí de Minas, no Alto Paranaíba, mas o dono da carga não foi identificado.



A abordagem era de rotina, na altura do KM 10 da rodovia LMG-782. Durante as buscas no bagageiro e no interior do veículo, foram encontradas diversas caixas lacradas com produtos importados sem documentação fiscal e sem comprovação de desembaraço aduaneiro.



Havia 50 celulares e 193 cigarros eletrônicos dentro das caixas. De acordo com o registro policial, o motorista do ônibus foi identificado e orientado no local, sendo liberado em seguida.

Já os materiais foram recolhidos. A investigação busca saber quem despachou os produtos, a origem e qual o destino dos eletrônicos.

