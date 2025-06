Consumidores mineiros concorrem a prêmio de R$ 100 mil no mês dos namorados

Em celebração ao Dia dos Namorados, o Governo de Minas Gerais vai realizar um sorteio especial no valor de R$ 100 mil por meio do programa Nota Fiscal Mineira. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG), contempla bilhetes gerados entre os dias 24 de maio e 15 de junho e tem sorteio marcado para o dia 26 de junho.

A campanha tem como objetivo estimular o hábito de solicitar a nota fiscal nas compras, especialmente durante o período aquecido pelo comércio de presentes para a data comemorativa. Para participar, basta que a pessoa esteja cadastrada no aplicativo da Nota Fiscal Mineira, disponível para Android e iOS, e peça a inclusão do CPF na nota fiscal em qualquer compra.

Segundo o secretário de Estado de Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, o sorteio especial é uma forma de valorizar tanto o comércio mineiro quanto os consumidores. "Essa é uma data importante para o varejo e uma ótima oportunidade de envolver ainda mais a população no programa, que já conta com ampla adesão em todo o estado", destacou.

Além de concorrer ao prêmio principal, os participantes podem beneficiar até três instituições de assistência social. No caso do sorteio especial, se o consumidor for contemplado, cada entidade indicada no cadastro receberá R$ 15 mil.

Os bilhetes eletrônicos são gerados automaticamente a partir de notas fiscais eletrônicas (NF-e) e de consumidor eletrônicas (NFC-e). Os vencedores são notificados diretamente pelo aplicativo.

Mais informações e o regulamento completo estão disponíveis no site oficial do programa.



