Pensando em quem ama e deseja celebrar este amor, a Chico Rei lança coleção para o Dia dos Namorados. Além de novas opções de camisetas estampadas, peças já tradicionais para quem acompanha a marca. Se para o seu amor a vida só começa após tomar um bom e reforçado café, a grande novidade é uma caneca esmaltada, azul-marinho, com o desenho de duas pessoas se presenteando com flores com a frase: “Amor y Libertad”. A primeira opção de camiseta, na cor bege, traz estampas frentes e costas, com flores e a frase “Growing together, growing free”. Pensando em casais que gostam de combinar looks, a marca também trouxe a camiseta “Animal Affection”, na cor branca com estampa frontal de dois cachorros entrelaçados, fazendo carinho um no outro.

divulgação



CÁPSULA DE TOY STORY

Para comemorar o aniversário do Pixar Animation Studios, um dos estúdios de animação mais icônicos do mundo e os 30 anos de parceria, a Caedu lançou uma coleção com diversas peças estampadas com os personagens mais queridos de Toy Story. A collab especial tem peças para toda a família, com estampas dos brinquedos mais famosos do mundo: Woody, Jessie, Buzz Lightyear, Slinky e até o icônico vilão, Lotso. A linha ainda conta com estampas exclusivas para o Dia dos Namorados, com ilustrações dos personagens em tons de vermelho e preto, que adicionam um toque romântico e divertido às peças.

divulgação

Camiseta Ar.voree

Em um marco para a moda nacional, a Malwee – marca do Grupo Malwee referência global em moda sustentável – anuncia o lançamento da camiseta Ar.voree, feita com a primeira malha do Brasil com tecnologia capaz de capturar gás carbônico (CO?) do ambiente e eliminá-lo durante o processo de lavagem. A novidade chegou ao mercado no Dia Internacional da Biodiversidade, com um modelo na cor preta em edição limitada e com venda exclusiva pelo e-commerce da marca. Fruto de uma parceria inédita com a startup de Singapura Xinterra, por meio da tecnologia COzTERRA, a Camiseta Ar.voree representa um avanço concreto no desenvolvimento de soluções regenerativas aplicadas à moda. Após 25 usos e lavagens, uma única peça é capaz de capturar a mesma quantidade de CO? que uma árvore adulta, tornando-se um verdadeiro agente de transformação ambiental.



