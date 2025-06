10 tradicionais simpatias juninas para amor, proteção e fartura

Simpatias juninas para o amor

Água na boca Quer descobrir o nome da pessoa que será o seu futuro amor? Então, no dia 23 de junho, véspera do dia de São João, encha a boca d’água e fique escutando a conversa de alguém por detrás de uma porta. Assim que você escutar o nome próprio de alguém, este será o nome do seu próximo namorado ou namorada. Quer descobrir o nome da pessoa que será o seu futuro amor? Então, no dia 23 de junho, véspera do dia de São João, encha a boca d’água e fique escutando a conversa de alguém por detrás de uma porta. Assim que você escutar o nome próprio de alguém, este será o nome do seu próximo namorado ou namorada.

Faca na bananeira Na noite do dia 23, véspera da festa de São João, pegue uma faca nunca antes utilizada e crave sua lâmina no tronco de uma bananeira. No dia seguinte, volte ao local e retire a faca. Note que um tipo de leite irá escorrer da fenda em que estava a lâmina. Basta acompanhar o desenho que esse líquido irá formar, e você terá a letra inicial de um futuro amor. Na noite do dia 23, véspera da festa de São João, pegue uma faca nunca antes utilizada e crave sua lâmina no tronco de uma bananeira. No dia seguinte, volte ao local e retire a faca. Note que um tipo de leite irá escorrer da fenda em que estava a lâmina. Basta acompanhar o desenho que esse líquido irá formar, e você terá a letra inicial de um futuro amor.

Voto de minerva Se você anda em dúvida entre dois amores, a noite de São João pode ser a data perfeita para descobrir em quem realmente vale a pena investir. Para isso, basta escrever o nome de cada um dos pretendentes num pedaço de papel e enrolar bem. Feito isso, coloque os papeis enrolados numa bacia com água e aguarde. O primeiro papel que desenrolar é o da pessoa que deve ser escolhida. Se você anda em dúvida entre dois amores, a noite de São João pode ser a data perfeita para descobrir em quem realmente vale a pena investir. Para isso, basta escrever o nome de cada um dos pretendentes num pedaço de papel e enrolar bem. Feito isso, coloque os papeis enrolados numa bacia com água e aguarde. O primeiro papel que desenrolar é o da pessoa que deve ser escolhida.

Tempero do amor Essa é uma simpatia exclusiva para mulheres, e deve ser realizada na noite de São João. Se o pretendente estiver presente na festa ou comemoração junina, leve de casa um punhado de sal em sua bolsa. Chegando na festa, vá até o local onde estão os comes e jogue uma pitada desse sal que carrega consigo. Mentalmente, diga a seguinte frase “a boca que este sal provar é daquele que vai me amar”. Agora espere para ver quem irá comer o salgado. Essa é uma simpatia exclusiva para mulheres, e deve ser realizada na noite de São João. Se o pretendente estiver presente na festa ou comemoração junina, leve de casa um punhado de sal em sua bolsa. Chegando na festa, vá até o local onde estão os comes e jogue uma pitada desse sal que carrega consigo. Mentalmente, diga a seguinte frase “a boca que este sal provar é daquele que vai me amar”. Agora espere para ver quem irá comer o salgado.

O amor dos seus sonhos São Pedro também está presente nas simpatias juninas e, para realizar essa, você vai precisar esperar até o término das celebrações do dia 29. Assim que todos terminarem de comer e beber, pegue um pouco das sobras do almoço e do jantar. Feito isso, prepare uma mesa para servir essa comida. Coloque uma toalha na cor branca sobre a mesa de jantar, com a comida num prato, e talheres. Vá para a cama, pois nessa noite você deverá conhecer a pessoa amada em sonho. São Pedro também está presente nas simpatias juninas e, para realizar essa, você vai precisar esperar até o término das celebrações do dia 29. Assim que todos terminarem de comer e beber, pegue um pouco das sobras do almoço e do jantar. Feito isso, prepare uma mesa para servir essa comida. Coloque uma toalha na cor branca sobre a mesa de jantar, com a comida num prato, e talheres. Vá para a cama, pois nessa noite você deverá conhecer a pessoa amada em sonho.

A fita vermelha de Santo Antônio Quando falamos em simpatias juninas de amor, Santo Antônio é certamente o favorito de todos os pedidos apaixonados. Para conseguir um novo amor, pegue uma imagem de Santo Antônio e amarre nela uma fita vermelha. Dê alguns nós nela enquanto faz o seu pedido. Agora, faça uma oração sincera e deixe o santo de cabeça para baixo — pode ser dentro de um copo ou outro recipiente. Só desvire a imagem e desate os nós quando seu pedido for realizado. Quando falamos em simpatias juninas de amor, Santo Antônio é certamente o favorito de todos os pedidos apaixonados. Para conseguir um novo amor, pegue uma imagem de Santo Antônio e amarre nela uma fita vermelha. Dê alguns nós nela enquanto faz o seu pedido. Agora, faça uma oração sincera e deixe o santo de cabeça para baixo — pode ser dentro de um copo ou outro recipiente. Só desvire a imagem e desate os nós quando seu pedido for realizado.

Uma vela de amor Está apaixonado por alguém e quer ter essa pessoa para você? Então, na noite do dia 12, escreva o nome do pretendente com um palito de dente em uma vela branca. Derrame um pouco de mel sobre a vela e acenda-a em seguida. Acredita-se que em poucos dias o amor irá bater à sua porta. Simpatias para proteção e felicidade O mês de junho também é um excelente período para conseguir as bênçãos da tríade santa. Confira algumas simpatias juninas para ter mais proteção, fartura e momentos de felicidade. Está apaixonado por alguém e quer ter essa pessoa para você? Então, na noite do dia 12, escreva o nome do pretendente com um palito de dente em uma vela branca. Derrame um pouco de mel sobre a vela e acenda-a em seguida. Acredita-se que em poucos dias o amor irá bater à sua porta.O mês de junho também é um excelente período para conseguir as bênçãos da tríade santa. Confira algumas simpatias juninas para ter mais proteção, fartura e momentos de felicidade.

Ervas para São João No dia 24 de junho, dia de São João, tome um banho de ervas, utilizando cravo, No dia 24 de junho, dia de São João, tome um banho de ervas, utilizando cravo, alecrim manjericão . Você pode adicionar os ingredientes a uma banheira e ficar imerso na água até o pescoço. Se tiver apenas o chuveiro, reúna-os num recipiente com água e deixe-os descansar. Após o banho de higiene, jogue o conteúdo do pescoço para baixo. Lembre-se, em ambos os casos, de se enxugar levemente e pedir a São João para que lhe conceda proteção e alegria!

Proteção em dose dupla Quando falamos em simpatias juninas, podemos encontrar alguns rituais que envolvem mais de um santo aniversariante. Nesse caso, pediremos a Quando falamos em simpatias juninas, podemos encontrar alguns rituais que envolvem mais de um santo aniversariante. Nesse caso, pediremos a São Jorge e São Pedro para que protejam nossas residências. Você vai precisar, inicialmente, de um vaso com a planta Espada de São Jorge. No dia 28 de junho, véspera do dia de São Pedro, pegue a chave da sua casa e coloque-a em um copo com água. Agora peça proteção a São Pedro, dizendo a seguinte frase: “São Pedro, apóstolo e guardião, envolva toda a minha casa em proteção”. No dia seguinte (29), retire a chave do copo e despeje a água no vaso de Espada de São Jorge e repita o pedido de proteção.

Para não faltar alimento Essa é uma simpatia bastante simples e que deve ser realizada no dia 13. Neste dia, vá a uma igreja que esteja distribuindo os pãezinhos de Santo Antônio. Esse pão abençoado deverá ser levado para casa e deixado junto aos demais mantimentos, para que o pão de cada dia não falte jamais. Essa é uma simpatia bastante simples e que deve ser realizada no dia 13. Neste dia, vá a uma igreja que esteja distribuindo os pãezinhos de Santo Antônio. Esse pão abençoado deverá ser levado para casa e deixado junto aos demais mantimentos, para que o pão de cada dia não falte jamais.

Para muitas pessoas, o período de festas juninas pode ser um dos melhores eventos do ano. Mas além das músicas animadas, das brincadeiras e comidas típicas, o mês de junho traz ainda comemorações religiosas, as quais dão nome às festividades e resultam em inúmeras. Para os que procuram um empurrãozinho na vida amorosa, o dia 13 de junho marca as comemorações a Santo Antônio , o santo casamenteiro. Já os que pedem por proteção e causas difíceis, São Pedro é o santo do dia 29 . Entretanto, as festas juninas são também conhecidas como “joaninas”, pois o mês é especialmente de São João , santo que tem seu dia celebrado em 24 de junho . Protetor dos enfermos, São João Batista é também responsável por atender pedidos diversos.Quer encontrar um amor? Se decidir entre dois pretendentes? Se casar? Veja algumas simpatias juninas para fazer seu coração bater mais forte.