Homem que atravessou avenida correndo morre atropelado por médico

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 25 anos, morreu ao ser atropelado por um médico, de 65, na Avenida do Contorno, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O acidente foi registrado na noite dessa terça-feira (6/5).

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista contou que seguia na pista ao lado de uma ambulância quando o pedestre atravessou o canteiro central correndo e passou na frente dos veículos. O médico chamou a Polícia Militar assim que sentiu o impacto.

O condutor ainda relatou que, no momento do atropelamento, o sinal estava verde para o trânsito de veículos. Testemunhas confirmaram a versão do médico.

A ambulância que passava pelo local deu os primeiros atendimentos à vítima, que morreu no local.

O motorista fez teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento.



