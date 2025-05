Sobrevivente de 13 infartos, artista de 81 anos inaugura exposição na RMBH

Prestes a completar 82 anos, Cylas Paulo Silva, mais conhecido como Dom Cylesio, volta a expor suas artes neste mês. Na próxima segunda-feira (12/05), estreia a exposição “Circulação Exposição Art-Cylabas” na Fundação Helena Antipoff, em Ibirité, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Recuperado de múltiplos infartos, acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e uma síncope, Dom Cylesio volta ao mundo da arte com quadros, no mínimo, curiosos. A “arte na escrita”, técnica utilizada pelo artista permite que, em uma posição, o que se lê é uma palavra ou expressão. Ao girar a tela, torna-se outra palavra.

Há mais de 70 anos, Dom Cylesio possui obras espalhadas pelo mundo, estando em coleções de moradores em Contagem, na Região Metropolitana de BH, e em outras cidades do Brasil, assim como em países como Alemanha e Estados Unidos.

Intimidade com a arte

Morador de Contagem desde 1980, Dom Cylesio escolheu a cidade como base para o crescimento de suas filhas: Jack Ventura e Mima Oliveira. Antes, morou em diversos municípios como Belo Horizonte, Machado e Poço Fundo, em Minas Gerais, e a capital do Rio de Janeiro.

Desde jovem, o artista era considerado um prodígio, sendo autodidata em escultura, desenho e pintura. Uma característica curiosa de Dom Cylesio é o daltonismo, condição que afeta a capacidade de perceber as cores corretamente. Porém, tal disfunção não interfere no seu talento com a arte.

Volta ao mundo artístico

Desde 2006, Dom Cylesio precisou pausar sua carreira devido a questões de saúde. O artista sofreu um infarto neste ano e, em 2008, outros, de forma seguida. Já em 2013, teve dois acidentes vasculares cerebrais (AVCs), que o deixou paralisado por completo, durante um ano.

Hoje, uma de suas filhas, Mima Oliveira, seguiu os passos do pai e ingressou no mundo artístico. Ela conta que essa decisão pode ter incentivado Dom Cylesio voltar a pintar. “Ao me ver dando seguimento àquilo que ele iniciou, tendo contato com os rascunhos próprios dele, pareceu despertar nele, de novo, o interesse em participar. Começou a opinar, criar e até a corrigir algumas coisas. Passamos a nos ajudar, também, na arte. Ele sempre foi uma inspiração para nós e, desde esse tempo, podemos dizer que ele também se inspirou em nós”, explica.

Edital Aldir Blanc

O projeto, “Circulação Exposição Art-Cylabas”, ficou em primeiro lugar no edital Aldir Blanc, programa de apoio à cultura no Brasil que tem editais e processos seletivos para financiar projetos artísticos. No total, são oito telas e duas telhas pintadas a óleo, que brincam com o significado das palavras escritas, dependendo da posição em que se vê.

A exposição estará disponível para visitação até o dia 17 de junho na Fundação Helena Antipoff, em Ibirité . Em agosto, o projeto vai até Contagem e estará em exposição até o dia 7 de setembro no Big Shopping. Nos dois locais, a entrada é gratuita.





Serviço Ibirité: Local: Fundação Helena Antipoff (Av. São Paulo, nº 3996 - Vila do Rosário, Ibirité)

Período da exposição: 12 de maio a 17 de junho

Entrada gratuita Contagem: Local de lançamento: Big Shopping (Av. João César de Oliveira, nº 1275 - Eldorado, Contagem)

Período da exposição: 6 de agosto a 7 de setembro

Entrada gratuita

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino