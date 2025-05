Ditaduras no Cone Sul são tema de exposição que será aberta hoje na UFMG

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A UFMG abre nesta segunda-feira (5/5) a exposição “Memórias encontradas: entre a solidariedade e a perseguição”, que resgata a história de homens e mulheres perseguidos pela ditadura chilena nos anos 1970.

Depois de ser apresentada no Chile, Argentina, Portugal e cinco cidades brasileiras, a mostra fica em cartaz até 4 de junho no mezanino da reitoria, na Pampulha.

O acervo reúne fotografias de refugiados latino-americanos abrigados na Embaixada da Argentina em Santiago durante o golpe militar de 11 de setembro de 1973. A mostra itinerante vai ganhando contribuições a cada cidade por onde passa.

Em São Paulo, foi incorporada a intervenção da artista Fulvia Molina, que criou painéis de acrílico transparentes com fotos de exilados e QR Codes que permitem conhecer a história de cerca de 400 cidadãos assassinados pela ditadura militar no Brasil.

Adriane Vidal Costa, pesquisadora do Centro de Estudos Latino-Americanos e professora de história da UFMG, explica que contribuições assim fazem com que a mostra dialogue diretamente com o atual momento político.

“É uma exposição muito importante do ponto de vista histórico, porque traz a ideia de não esquecermos o que aconteceu não só no Brasil, mas nos países do Cone Sul que vivenciaram períodos de ditadura militar. Tem a ver com a ideia de preservar o passado como forma de garantir o futuro”, afirma.

A abertura oficial está marcada para as 17h, com participação do Coletivo Pontos de Luta. Logo depois, às 19h, o Auditório Bicalho da Fafich recebe mesa-redonda com o cineasta mineiro Helvécio Ratton, que se exilou no Chile na época da ditadura militar, além de especialistas no tema.

A mostra se torna ainda mais relevante diante do cenário atual, afirma Adriane. “Quando a gente vê o que tem acontecido no mundo, não só na América Latina, percebe que a democracia está em constante risco. A exposição é importante para mostrar que não é mais possível que a democracia, conquistada a duras penas, recue. Ela precisa avançar sempre.”

As atividades seguem ao longo de maio, com debates, rodas de conversa e filmes. No dia 13, haverá mesa sobre o tema “Justiça de transição e democracia” na Faculdade de Direito da UFMG.

Para dia 19 de maio está programado o filme “Cartas de Linhares”, dirigido pelo jornalista Marcelo Passos. Participará da sessão o mineiro Marco Antonio Meyer, que se exilou no Chile e na Europa.

A programação se encerra em 2 de junho, na Fafich, com o lançamento do livro “1964: Imagens de um golpe de Estado”, de Heloísa Starling. Todas as atividades têm entrada franca e estão abertas ao público.

Exposição será aberta nesta segunda-feira (5/5), às 17h, na Reitoria da UFMG (Avenida Antônio Carlos, 6.627, campus Pampulha). De segunda a sexta, das 8h às 18h. Entrada franca. Programação completa no perfil do Pontos de Luta no Instagram.