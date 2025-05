Preso pela PF, suspeito de propagar nazismo mora em casa simples

O jovem de 21 anos alvo de operação a Polícia Federal (PF) contra crimes cibernéticos de ódio mora em uma casa simples de um bairro de Montes Claros, próximo à região do chamado "Grande Santos Reis".



A informação é de fonte da PF, que cumpriu, na manhã desta terça-feira (6/5) mandados de busca e apreensão na residência do rapaz. Durante a operação, foi apreendido o celular do suspeito.



O rapaz foi denunciado por meio de notícia-crime após as postagens caracterizadas como de ódio, homofóbicas, discriminatórias e antissemitas, feitas por ele entre 3 de junho e 4 de julho de 2024 no X (antigo Twitter). Conforme apurou a reportagem, análise inicial no celular dele apreendido identificou imagens relacionadas aos fatos investigados. Mas, o aparelho vai passar por perícia para aprofundar as investigações.



A apuração foi iniciada após denúncia feita por meio de notícia-crime, encaminhada pela Organização Não-Governamental (ONG) SaferNet, que trabalha com a defesa dos direitos humanos na internet.





A Polícia Federal lembra que as postagens feitas pelo suspeito investigado em Montes Claros, com alusão ao nazismo, caracterizam um crime grave, podendo gerar, em caso de condenação, dois a cinco anos de reclusão e multa.

O delito é tipificado no artigo 20 da Lei 7.716/1989 (Lei de Racismo) – “fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo".