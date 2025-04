Cidade do México pode inspirar revitalização do hipercentro de BH

A revitalização da Cidade do México pode servir de modelo para a revitalização do hipercentro de Belo Horizonte. É o que defende a Câmara de Dirigentes e Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), que reuniu o poder público e empresários para apresentar a ideia.

Nesta quinta-feira (24/4), a entidade confirmou que uma viagem com destino à Cidade do México está sendo planejada com o objetivo de conhecer o local que se tornou um espaço seguro e atrativo no país. O presidente da entidade, Marcelo Sousa e Silva, afirma que as características do centro de BH são parecidas com as da capital do México, antes da modernização.



Semelhanças entre a Cidade do México e BH

Em 2001, o governo federal do México, a prefeitura da capital do país, grandes empresários e representantes da sociedade civil se reuniram para estabelecer um programa de revitalização do centro da cidade, que se encontrava em deterioração, com calçadas descuidadas, ruas sujas e falta de segurança no local, por exemplo. Segundo o presidente da CDL, o hipercentro de BH também possui esses problemas, mas em uma escala menor.

Neste ano, o presidente da entidade contratou uma consultoria do ex-vereador de BH, Gabriel Azevedo, para iniciar um plano de modernização do centro da cidade. “Foi uma consultoria de requalificação do hipercentros para entender as ações necessárias para revitalizar o local”, afirma. Ele ainda explica que, além da revitalização do local, um dos objetivos do projeto é a criação de moradias para a classe média/alta no hipercentro de BH.

Na última semana, empresas do setor de construção, o prefeito de BH, Álvaro Damião (União Brasil), e outras autoridades se reuniram em um jantar para tentar achar caminhos para a revitalização do hipercentro da capital mineira.

O presidente da CDL/BH explica que surgiu a ideia de fazer uma visita técnica à Cidade do México, viagem que está sendo planejada para novembro deste ano.

'Times Square' de BH

Em março deeste ano, entrou em vigor a lei que pretende transformar a Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, em uma área que pode receber paineis de LED, nos moldes da Times Square, de Nova York, nos Estados Unidos. O projeto foi aprovado por 30 votos a 10, na Câmara Municipal de Belo Horizonte em dezembro de 2024.

A novidade dividiu opiniões entre as pessoas que consideram a mudança uma modernização do espaço e aqueles que se preocupam com a proteção do patrimônio histórico de BH.

