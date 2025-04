MG: homem que vendia drogas para alunos é preso

A Polícia Militar prendeu um homem de 20 anos após oferecer drogas para estudantes de um colégio em Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce. Segundo o boletim de ocorrência, José Roberto Loyola, conhecido como “Zé Robertinho”, tem passagem pela polícia e se encontra com tornozeleira eletrônica.

A denúncia aconteceu na manhã desta sexta-feira (11/4), De acordo com a Polícia Militar, a vice-diretora do colégio relatou que um de seus alunos afirmou ter sido abordado na escadaria da escola por um homem que estava com uma sacola, uma pequena balança e outras coisas que pareciam drogas.

O aluno explicou que conseguiu sair do local, mas que Emanoel, um outro aluno, também estava no local com o homem. Após duas horas, ele chegou ao colégio afirmando que precisou voltar para casa para ajudar sua mãe, que estava passando mal. O boletim de ocorrência aponta que a mãe do aluno foi contatada e desmentiu a versão do filho.

Ao ser questionado pelos policiais, Emanoel afirmou que o homem era conhecido pela população da cidade “como uma pessoa em situação de rua e com possível distúrbio mental”. Ele também explicou que José Roberto Loyola é conhecido como “Zé Robertinho”.

A Polícia Militar efetuou buscas nas proximidades do colégio e encontrou, em um tronco de árvore, uma sacola com substâncias semelhantes à maconha e crack, além de uma balança de precisão, confirmando a versão dita pelo aluno.

Aos policiais, Emanoel relatou que estava na escadaria do colégio com Zé Robertinho, que oferecia e vendia drogas para os alunos que passavam pelo local. Ele também afirmou que, por ser menor de idade, foi orientado a assumir a posse das drogas, caso a polícia descobrisse o crime.

Após o depoimento do jovem, a PM conseguiu localizar José Roberto, que foi preso. Segundo o boletim de ocorrência, ele nega a propriedade das drogas.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice