Vai chover em BH? Veja previsão do tempo para esta sexta-feira (11/4)

A sexta-feira (11/4) será de céu claro a parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas na parte da tarde em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima registrada na capital foi de 15,3°C e a máxima prevista é de 28°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 50%, à tarde.

Na estação Cercadinho, Região Oeste de BH, a temperatura mínima foi 16,5°C com sensação térmica de 6,3ºC, às 6h. Na estação Pampulha, a temperatura mínima foi 16,7°C e a sensação térmica 18,5°C, às 6h. Na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul de BH, a temperatura mínima foi de 15,3°C, às 5h40.

A previsão em Minas

Nesta sexta-feira (11/4), há previsão de pancadas de chuva na faixa norte de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a atuação de uma área de baixa pressão sobre o oceano Atlântico, nas imediações do litoral do Espírito Santo e sul da Bahia, favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade que tendem a provocar pancadas de chuva, especialmente no Norte, Noroeste e Jequitinhonha. As temperaturas permanecem estáveis em todas as regiões mineiras.

A temperatura mínima registrada em Minas ficou na casa dos 12ºC no Sul de Minas. A máxima prevista é de 36ºC no Norte do estado.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia