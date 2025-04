MG: técnico de handebol é denunciado por abuso sexual contra adolescentes

Um técnico de handebol em Pompéu, na Região Central de Minas, foi alvo de duas denúncias do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por maus-tratos e violência sexual contra adolescentes que eram treinados por ele. O homem, de 34 anos, está foragido desde maio de 2024. Ele já havia sido indiciado por injúria racial em 2023.

Em uma das denúncias, oferecida na última sexta-feira (4/4), a promotoria de Justiça do município afirma que o suspeito cometeu abusos sexuais e violências físicas e psicológicas contra nove adolescentes, com idades entre 13 e 17 anos, entre 2017 e 2021. Dentre as agressões que cometia, o treinador dava tapas nos rostos das jogadoras, especialmente quando o time perdia.

“O denunciado exigia que as vítimas realizassem suas vontades, dentro e fora das quadras, sob pena de excluí-las dos grupos dos atletas e das promessas esportivas, criando um ambiente hostil entre os adolescentes”, consta a denúncia. As investigações apontam que o técnico tinha um comportamento manipulador e exercia controle emocional sobre as atletas.

Na outra denúncia, também na sexta-feira, a promotoria de Justiça de Pompéu diz que o treinador, que era fundador de uma associação esportiva na cidade, recrutava adolescentes do estado e do país com a promessa de garantir alojamentos e alimentação. No entanto, além de não oferecer abrigo e comida adequados, o suspeito submetia os jovens atletas a abusos como violência física, chantagens, xingamentos e abusos sexuais. Ao todo, a denúncia revela que foram 14 vítimas.

"Apurou-se também que o denunciado constrangia os atletas com promessas de ascensão profissional para obter favores sexuais", afirma trecho da denúncia. O técnico também prometia dinheiro, celulares e indicação em times estrangeiros.

As investigações revelam que se os jovens não cedessem às pressões do treinador, eles sofriam punições e eram ridicularizados diante de outros atletas. "O denunciado exercia controle emocional sobre os adolescentes e, aproveitando-se da pretensão profissionais deles, exigia que realizassem suas vontades, dentro e fora das quadras, com ameaças de tirá-los do time e de acabar com suas carreiras”, afirmou a promotora de Justiça Lohana Cavalcanti Costa.



Inquérito

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) iniciou as investigações contra o treinador após circularem nas redes sociais vídeos dele desferindo um tapa no rosto de um adolescente de 15 anos. Na época, em nota, o Conselho Tutelar informou que conselheiros estiveram no alojamento acompanhados pelos militares e fizeram contato com familiares.

Na data dos fatos, a Federação Mineira de Handebol suspendeu o treinador temporariamente. Ao todo, a entidade recebeu 130 denúncias envolvendo o profissional.

Injúria racial

Em 2023, o mesmo treinador foi indiciado por o injúria racial contra um atleta dos Jogos Estudantis de Minas Gerais (JEMG) realizado em Pompéu. Nas gravações, é possível ouvir falas como "preto", que Sete Lagoas "é um esgoto", além de falas como "voltem pra favelas pobre!" e "nós temos dinheiro", dentre outras ofensas.

Na época, time e o técnico se posicionaram por meio de uma nota conjunta. O treinador afirmou que “nunca teve a intenção de causar ofensas ou menosprezar qualquer pessoa, muito menos racialmente” e declara que “espera que tudo seja esclarecido em seu tempo.”



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata