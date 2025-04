MG: mulheres são presas por furtarem asa de frango e presunto de caminhão

Duas mulheres foram presas na manhã desta sexta-feira (4/4), em Leopoldina, na Zona da Mata Mineira, suspeitas de furtar alimentos de um caminhão. A ação foi registrada por volta das 5h30, na Rua Presidente Carlos Luz, e resultou na recuperação de pacotes de asa de frango e presunto.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PMMG), os policiais foram acionados com a informação de que um caminhão havia sido alvo de furto naquela via. Foi desencadeado então um plano de ação para localizar os responsáveis.

Durante buscas, as equipes conseguiram abordar duas suspeitas. Elas andavam a pé na ponte da BR-116, que dá acesso ao Bairro Bela Vista. Com elas, foram encontrados os materiais subtraídos: oito pacotes de asa de frango e uma caixa com duas peças de presunto.

Segundo a PMMG, as duas mulheres já tinham passagens pela polícia; os crimes não foram revelados. Por causa do furto, foram presas em flagrantes e encaminhadas para a delegacia.