Tempo em BH: vai chover nesta terça?

O mês de abril começa com calor e possibilidade chuva em Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuva com raios e rajadas de vento ocasionais a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada foi de 20ºC e a máxima pode chegar a 30ºC. A umidade relativa mínima do ar em torno de 45% à tarde.

Minas

Conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições são favoráveis para o tempo instável nas regiões Central, Oeste e Sul de Minas Gerais nesta terça. Isso ocorre devido à intensificação de áreas de instabilidades atmosféricas que atuam na região central do Brasil.

No restante do estado, o ar quente e estável mantém o predomínio do sol entre nuvens e, portanto, não há previsão de chuva. A temperatura máxima prevista para Minas é de 36°C no Vale do Jequitinhonha.

Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana, Oeste, Triângulo e Alto Paranaíba. Nas demais regiões, o dia será de céu parcialmente nublado.