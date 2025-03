Falta de luz deixa bairros da Grande BH sem água nesta quinta (27)

Bairros de Belo Horizonte e de Ibirité, na Região Metropolitana de BH, estão sem água na manhã desta quinta-feira (27/3) devido à falta de energia na região.

Segundo a Copasa, a previsão é de que o abastecimento seja normalizado gradativamente assim que o fornecimento de energia for restabelecido.

A companhia ainda destaca que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Em nota, a Cemig informou que equipes da companhia atuam na manhã de hoje em uma ocorrência de falta de energia na região do Barreiro, que está ocasionando a interrupção para a estação da Copasa, além de outros clientes da região.

"A previsão para término da manutenção do circuito elétrico, cujo serviço será troca de uma peça da rede de média tensão, é ao longo desta quinta-feira (26/03)", divulgou a Cemig.

Veja os bairros atingidos:

Belo Horizonte

Águas Claras, Brasil Industrial, Camilo Torres, Cardoso, Castanheira, CDI Jatobá, Comunidade Camilo Torres, Comunidade Irmã Dorothy, Conj. Hab. Vale do Jatobá, Conjunto Jatobá, Diamante, Distrito Industrial do Jatobá, Eliana Silva, Ernesto do Nascimento, Independência, Independência III e IV Seção, Jardim do Vale, Jatobá, Mangueiras, Mineirão, Novo Santa Cecília, Olaria, Petrópolis, Santa Cecília, Santa Rita, Solar do Barreiro, Tirol (BA), Urucuia, Vale do Jatobá, Vila Castanheira, Vila Corumbiara, Vila Ecológica, Vila Formosa, Vila Independência I, Vila Independência II, Vila Independência IV, Vila Mangueiras, Vila Petrópolis, Vila Pinho, Vitória da Conquista.

Ibirité

Águia Dourada, Barreirinho, Morada da Serra, Nossa Senhora de Lourdes, Primavera.