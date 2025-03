Carro dos bombeiros bate em caminhonete no Centro de BH

Um acidente envolvendo um carro do Corpo de Bombeiros (CBMMG) e uma caminhonete deixou o trânsito lento, por volta das 11h, na Avenida Afonso Pena, na Região Central de Belo Horizonte. Por sorte, ninguém ficou ferido.

Segundo o condutor de um carro que estava no início da via, ele subia a avenida ao lado de um ônibus quando ouviu a sirene de uma viatura e tentou identificar de onde vinha o som.

No momento em que o ônibus parou para dar passagem ao carro do Corpo de Bombeiros, seu veículo acabou sendo atingido.

O carro dos bombeiros subia a avenida Getúlio Vargas e, após a batida, parou no canteiro central da via. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.



Segundo a corporação, a viatura estava se deslocando para uma ocorrência de vazamento de gás quando aconteceu o acidente.

O trânsito na região ficou lento, e agentes da BHTrans foram acionados para organizar o fluxo de veículos.