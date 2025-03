Conselho de Defesa Social é reativado em Minas Gerais

O governo de Minas Gerais anunciou, nesta segunda-feira (24/3), a reativação do Conselho de Defesa Social, que estava inoperante desde 2014. De acordo com o vice-governador Mateus Simões (Novo), que presidirá o órgão, os membros discutirão medidas voltadas para a segurança nos estádios e o combate ao crime organizado.

Além do vice-governador, o Conselho de Defesa Social é composto por secretários de Estado, representantes do Legislativo mineiro, Ministério Público, Defensoria Pública, o comandante-geral da Polícia Militar (PMMG), o chefe da Polícia Civil (PCMG) e representantes da sociedade civil.

Na primeira reunião, o Conselho criou seis grupos de trabalho focados no combate ao crime organizado e estabeleceu um protocolo de atuação da Polícia Militar (PM) no policiamento interno dos estádios de futebol. O protocolo define diferentes matrizes de risco para os jogos realizados em Minas Gerais, variando de risco baixo a risco crítico. A próxima reunião ordinária está agendada para abril.

De acordo com o governo de Minas Gerais, o objetivo do Conselho, previsto na Constituição do Estado de Minas Gerais (Art. 134), será monitorar de perto os números e indicadores da segurança pública, além de direcionar constantemente medidas estratégicas para combater a criminalidade.