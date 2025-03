Começa julgamento de mãe suspeita de não proteger filho morto pelo padrasto

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Teve início na manhã desta segunda-feira (24/3), no 1º Tribunal do Júri, o julgamento de Larissa Estefane Nascimento da Silva, mãe de Pietro Emanuel Viana da Silva, de apenas um ano, que morreu em 23 de fevereiro de 2021, em função de maus-tratos, praticados por Dalmo Henrique, que era companheiro da mulher. O crime aconteceu na casa da família, no Bairro Fazendinha, em Belo Horizonte.

De acordo com o processo, o padrasto utilizou de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, agindo com dolo de matar, espancou violentamente bebê de apenas um ano, causando-lhe diversos ferimentos, descritos no laudo de necropsia. Segundo o documento, as agressões foram a causa da morte da criança.

As investigações apontaram ainda que a mãe do bebê tinha conhecimento de constantes agressões sofridas pelo filho, principalmente, por estar presente nesses momentos. Por diversas vezes, segundo testemunhas, a criança apresentava ferimentos ou, segundo vizinhos, eram ouvidos gritos e choro compulsivo do bebê. O processo ainda aponta que, no dia da morte, Larissa teria deixado o filho sozinho com Dalmo, omitindo-se, portanto, do seu dever de agir para evitar o crime.

Os autos descrevem que os denunciados mantinham relacionamento amoroso, sendo que conviviam com a criança, filho de Larissa, no endereço onde ocorreu o crime. Um documento anexado ao processo comprova que a criança foi atendido na UPA Leste, onde foi constatada uma grave fratura do úmero esquerdo, ferimento incompatível com a versão então apresentada pela mãe, que afirmou que o filho havia caído do berço. Exames realizados na criança constataram fraturas antigas, já calcificadas.

A conclusão do inquérito policial foi de que o crime foi praticado valendo-se os denunciados de meio cruel, que causou intenso e desnecessário sofrimento ao bebê .