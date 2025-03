Shopping em BH ensina crianças a criar perfume e cozinhar pratos franceses

Até o dia 27 de abril, o shopping Diamond Mall, localizado no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, oferece programação para o público infantil. O Petit Paris está promovendo oficinas interativas que prometem imersão na cultura francesa. Crianças de 0 a 12 anos podem participar, a depender da atividade. O evento é gratuito.

A Petit Paris, que teve início no último dia 7, funciona de terça a domingo, das 12h às 20h. São quatro oficinas, cada uma com duração de aproximadamente 30 minutos, distribuídas em estações temáticas.





Em Pinceladas Francesas, a ideia é recriar obras de artistas famosos usando técnicas básicas de pintura com tinta guache e papel Canson. Crianças de 4 a 12 anos podem se aventurar nessa seção.





Na oficina Aroma de Paris, os pequenos de 4 a 12 anos poderão criar os próprios perfumes, com direito a um nome próprio e rótulo personalizado para levar para a casa.





O Petit Chef permite que as crianças preparem iguarias típicas francesas como crepes e petit four — biscoito de massa doce. Os “mini chefs” também devem ter de 4 a 12 anos para participar da oficina.





Já os Contos de Dedoches são feitos para quem tem entre 0 e 4 anos. Inspirados pelos teatros franceses, eles poderão encenar histórias com bonecos manipulados pelos dedos, em um cenário inspirado nos teatros franceses.





Três espaços instagramáveis com temática da França também fazem parte das atrações. Larissa Campos, superintendente do DiamondMall, conta que o país é um berço cultural com um legado histórico, gastronômico e artístico inegável.





“As oficinas não apenas apresentam o país às crianças, mas também as divertem de maneira educativa. Oferecer esse tipo de entretenimento é sempre uma de nossas premissas”, diz.





Para garantir uma vaga basta ir ao shopping, verificar a disponibilidade de vagas e horários e resgatar o ingresso no app Multi.





Durante o feriado de Tiradentes, no dia 21/4, as atividades vão ocorrer normalmente.

Serviço

Petit Paris

Endereço: Diamond Mall - Avenida Olegário Maciel, 1600. Lourdes – Piso L4

Funcionamento: De terça-feira a domingo: 12h às 20h (entrada de uma nova turma a cada 30 minutos)

Resgate de ingresso gratuito e limitado, disponível exclusivamente no local.

