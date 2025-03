Vaca vai para o brejo e fica atolada em Formiga

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma vaca se embrenhou em um brejo na Comunidade de Papagaio, zona rural de Formiga, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, na noite de sábado (08/03), e ficou atolada. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para socorrer o animal.

Segundo os militares, a vaca foi encontrada a 40 metros do brejo, no fundo de uma grota, em um terreno encharcado e de difícil acesso. Foi necessária a utilização de uma tábua e uma escada para criar uma base de sustentação, permitindo que os bombeiros chegassem ao local do salvamento.

A vaca foi amarrada a um sistema de polias e conduzida até um local seguro, retornando aos cuidados do dono. Toda a operação durou cerca de três horas.

