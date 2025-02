BR-381: rodovia terá serviço de guincho durante o Carnaval

A Nova 381, que ganhou a concessão de um trecho de 303,4 quilômetros da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, informou nas redes sociais que prestará serviço de guincho durante o período de carnaval. Será um evento teste, uma vez que as operações regulares da concessionária só começarão entre os próximos meses de julho e agosto.

Serão disponibilizados seis guinchos – três leves e três pesados – para dar suporte aos usuários da via durante o carnaval. O serviço será disponibilizado em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF): usuários que precisarem do serviço devem acionar os agentes da corporação que, por sua vez, entrarão em contato com a concessionária.

De acordo com a Nova 381, cerca de 350 mil veículos devem transitar pelo trecho durante o período de carnaval. Vale lembrar que a cobrança de pedágios só será iniciada em 2026, exatamente 1 ano após o início da concessão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o Ministério dos Transportes, no trecho que corta Minas Gerais, a BR-381 é uma das estradas federais com o maior registro de acidentes do país. A rodovia tem vários trechos sinuosos em pistas simples. Dados da PRF indicam que, entre 2018 e 2023, foram 3.960 ocorrências de trânsito na estrada, 420 pessoas morreram. (Com Agência Brasil)