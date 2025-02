Vídeo: Mulher trans é espancada em cidade histórica de Minas

Na última sexta-feira (14/2), Inaiê Vilhena foi agredida em um ataque de transfóbico no município de Mariana, na Região Central do Estado. O crime aconteceu de madrugada, enquanto ela retornava de uma festa. Inaiê decidiu parar em um bar próximo à sua casa para comprar uma última cerveja e, neste momento, foi atacada por um grupo de, ao menos, seis pessoas, que proferiram xingamentos à vítima e agredindo-a.

A vítima compartilhou um vídeo em suas redes sociais, visivelmente ferida, relatando com detalhes o acontecido, pedindo justiça e fazendo um apelo para encontrar testemunhas do ocorrido. “Bem na porta da saída do bar, um homem de camisa vermelha começa a me xingar, me chamando de ‘traveco’, de ‘viado’. Nesse momento eu pedi para que ele me respeitasse, porque ele não me conhecia e dei de costas porque eu já estava saindo do bar. No que eu dei de costa, alguém puxou meu cabelo. Eu caí ao chão e comecei a ser espancada por um grupo de quatro rapazes e uma mulher”, relata.

“Um casal me ajudou, me levou para o outro lado da rua”, conta. A vítima chegou a correr do grupo após ser ajudada, mas foi alcançada e novamente agredida. Inaiê Vilhena conta que os agressores só pararam com a chegada de guardas municipais, que localizaram a situação através de um olho vivo da cidade.

“Para você que me segue e é daqui de Mariana eu gostaria de encontrar esse casal, para que eles possam ser testemunhas do caso”, declara. No vídeo, Inaiê conta que até o momento foram presas três pessoas.

O secretário de Assistência Social de Mariana, Juliano Barbosa, declarou que o município conta com um departamento de promoção à diversidade desde 4 de fevereiro deste ano e que, segundo ele, tem acompanhado o caso e está em contato com a vítima.

"Três pessoas já foram presas e uma segue foragida. Exigimos e buscaremos justiça, dando total suporte à vítima. A transfobia é crime e não será aceita em nosso município" informou em nota a Prefeitura Municipal de Mariana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice