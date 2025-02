O motorista de um Porsche verde bateu em um veículo de carga na Avenida Carlos Luz, no bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (14/2) e deixou cinco feridos; dois passageiros do automóvel atingido e outros três do conversível (André Victor, Murilo Bono e Luiz Grossi). Todos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao hospital com ferimentos leves.

Dentro da Porsche, estavam o condutor e dois amigos, entre eles, o influenciador e dono do carro, André Victor, de 21 anos, no banco do carona. O jovem possui mais de 100 mil seguidores no Instagram, onde gostava de compartilhar que, mesmo sem saber dirigir, havia conquistado o carro dos sonhos, avaliado em R$ 800 mil.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o veículo de André Victor, que teve a parte da frente completamente destruída, estava em alta velocidade quando bateu em um automóvel Renault. No boletim de ocorrência, o motorista relata que foi surpreendido pelo veículo de carga, que estava saindo de uma garagem. Peças do carro de luxo ficaram espalhadas pelo asfalto e houve derramamento de óleo.

Em suas redes sociais, o criador de conteúdo desabafa: “É muita inveja, irmão. Sou dono do carro, ninguém estava bêbado e muito menos cometendo algum erro de trânsito."

Dono de Porsche que bateu diz que não estava no volante: "inveja domina" Reprodução/Redes Sociais

Influencer se manifesta nos stories Reprodução/Redes Sociais



Os carros estavam com a documentação em dia, mas a carteira do motorista do transporte atingido estava vencida. Os envolvidos não realizaram o teste do bafômetro por não apresentarem sinais de embriaguez.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck