Vai chover neste domingo em BH? Confira a previsão

O domingo (9/2) será de céu parcialmente nublado a nublado em Belo Horizonte. A capital está em alerta para possibilidade de pancadas de chuva de até 30 milímetros até esta manhã. Os termômetros poderão oscilar entre 17ºC e 30ºC ao longo do dia.

Além das precipitações, a Defesa Civil municipal emitiu alerta para chances de queda de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta vai até as 8h. A previsão é que a umidade relativa do ar mínima fique em torno de 50%, durante a tarde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que o índice varie entre 50% e 60%.

As condições meteorológicas são favoráveis às chuvas típicas de verão em boa parte do estado. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões mineiras, porém dentro do esperado para esta época do ano. O quadro deve persistir ao longo dos próximos dias, inclusive na capital e região metropolitana, com temperaturas máximas em torno dos 30°C.

Confira a previsão do tempo em BH para os próximos dias

Domingo (9/2): céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 30ºC e mínima de 17ºC.

Segunda-feira (10/2): céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 18ºC e mínima de 30ºC.

Terça-feira (11/2): céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 30ºC e mínima de 18ºC.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Confira a previsão do tempo em Minas Gerais para os próximos dias

Domingo (9/2): céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Oeste. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 37ºC e mínima de 14ºC.

Segunda-feira (10/2): céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 37ºC e mínima de 14ºC.

Terça-feira (11/2): céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 37ºC e mínima de 14ºC.