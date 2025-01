Um caminhão bloqueou a Rua Monte Santo, próximo à Rua Padre Eustáquio, no bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (22). O veículo tentava virar da Rua Três Pontas para a Monte Santo quando ficou preso, impedindo a passagem de outros automóveis e causando lentidão no tráfego.

Segundo a BHTRANS, o caminhão teve dificuldade na curva, possivelmente por ser maior do que o espaço permitia. Ao tentar manobrar, o motorista acabou deixando o veículo atravessado na via, bloqueando completamente a passagem na Monte Santo com Três Pontas. A Monte Santo é uma das ruas que ligam o bairro Caiçara ao Padre Eustáquio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Agentes da BHTrans foram acionados para organizar o trânsito e sinalizar o local. O Corpo de Bombeiros foi chamado e avalia o corte da árvore para liberar a carreta.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ninguém se feriu no incidente, a BHTrans reforça a orientação para que motoristas fiquem atentos às condições das vias e busquem caminhos alternativos sempre que o tráfego estiver congestionado.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos