Vários ataques russos na Ucrânia, nesta quinta-feira (23), deixaram pelo menos três mortos e mais de 50 feridos em três regiões do país, segundo as autoridades, que ordenaram novas retiradas de menores.

A Promotoria regional de Donetsk, no leste, relatou um morto e três civis feridos após o ataque com bombas em Kostyantynivka, vilarejo localizado a poucos quilômetros do front.

Mais ao norte, uma mulher de 54 anos morreu por um drone explosivo perto da cidade de Kupiansk, na região de Kharkiv, uma área que é constantemente atacada por tropas russas, disseram as autoridades locais.

Após "a intensificação dos bombardeios inimigos", o governador da região de Kharkiv, Oleg Synegubov, disse que 267 crianças e suas famílias receberam ordens para evacuar 16 localidades próximas à linha de frente.

Na grande cidade de Zaporizhzhia, no sudeste, equipes de emergência disseram que uma pessoa morreu e outras 51 ficaram feridas, incluindo quatro bombeiros e um bebê de dois meses, em um ataque russo de mísseis e drones durante a noite.

A região foi atingida por 361 bombardeios em 10 localidades nas últimas 24 horas, incluindo quatro ataques com mísseis em Zaporizhzhia, de acordo com o governador da região, Ivan Fedorov.

Nos últimos meses, o Exército russo intensificou seus ataques ao sul da Ucrânia e aumentou os bombardeios contra Zaporizhzhia, uma cidade com 700.000 habitantes antes da guerra.

Desde novembro, a Ucrânia teme uma ofensiva contra esta cidade localizada a cerca de 35 quilômetros das posições russas.

bur-gmo/jnd/dbh/mas/es/mb/aa