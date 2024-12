Motoristas que saem de Belo Horizonte e da Grande BH para as festas de fim de ano encontram trânsito intenso e alguns pontos de retenção sobretudo na BR-381/BR-262, entre a região metropolitana e Roças Novas, na manhã desta segunda-feira (30/12). E o fluxo ainda deve se intensificar a partir de 14h.

Caminho para o litoral baiano, capixaba e Vale do Aço, a BR-381/BR-262 já apresenta grande fluxo de veículos depois do Anel Rodoviário de BH, na descida entre os bairros Paulo VI e Jardim Vitória, e ao longo de segmento de quase três quilômetros até a ponte sobre o Rio das Velhas.



Também existem retenções em baixa velocidade nas imediações do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) entre Sabará e o Bairro Bom Destino, em Santa Luzia.



A partir do distrito de Ravena, em Sabará, motoristas já encontram pontos intercalados de lentidão ao longo de 20 quilômetros, sobretudo na entrada da comunidade no chamado Trevo das Bananas, no acesso a Caeté pela MG-435, acesso a Taquaraçu de Minas pela MG-900 e a passagem por Roças Novas.



Na BR-040 o sentido Brasília apresenta fluxo normal de viagem. No sentido Rio de Janeiro o motorista pode encontrar ponto de tráfego lento por cerca de 1,5 quilômetro no acesso ao Bairro Pires, em Congonhas.

A BR-262, sentido Triângulo Mineiro tem fluxo normal. Mesmas condições na MG-050, que leva ao balneário de Furnas; a BR-356, que liga Nova Lima a Ouro Preto e Mariana; e a MG-010, tanto para o Aeroporto Internacional de Confins quanto para a Serra do Cipó, por Lagoa Santa.







Fluxo livre na BR-381 (Fernão Dias) que faz a ligação da Grande BH com São Paulo, apesar de movimento intenso sobretudo entre Contagem, na Cidade Industrial e em Beim.

Na BR-381 o histórico de movimento mais intenso segundo a concessionária é com a saída para o Ano Novo com movimento se ampliando nesta segunda-feira (30/12) entre as 14h e 20h. No dia 31 de dezembro, fluxo deve ser ampliado das 7h às 15h. Já no retorno do Ano Novo o movimento é mais volumoso no dia 1º de janeiro durante todo o dia, de 10h às 21h (sentido São Paulo) e das 16h às 20h (sentido Belo Horizonte), no dia seguinte e entre 7h e 12h em 03 de janeiro.





De acordo com os últimos informes das três concessionárias que atuavam nos dois sentidos da BR-040, o tráfego é mais intenso na terça-feira 31/12, desde o início do dia até as 16h. No dia 01/01, posterior às festas, o fluxo é maior das 12h às 20h e no dia seguinte, das 7h às 13h.