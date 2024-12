Uma mulher foi presa no início da tarde deste domingo (22/12) após provocar um princípio de incêndio na recepção da Santa Casa de Misericórdia de Piumhi, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Câmeras de segurança registraram o ato de vandalismo que ocorreu no sábado (21/12).

A suspeita foi detida enquanto se seguira para Formiga, na mesma região. De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher alegou estar insatisfeita com o atendimento da unidade hospitalar e emocionalmente abalada pela recente perda de um filho.

Ainda conforma a polícia, em depoimento, ela afirmou que não tinha intenção de ferir ninguém, mas queria chamar a atenção para o que considerava um atendimento inadequado.

Incêndio controlado

Segundo a PM, a mulher entrou na recepção do hospital portando uma garrafa com líquido inflamável. Após discutir com uma funcionária, ela despejou o líquido sobre os equipamentos e ateou fogo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, e o incêndio foi rapidamente controlado.

A suspeita foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Piumhi, onde permanece à disposição da Justiça.

Em nota, a Santa Casa de Piumhi lamentou o ocorrido. Destacou o compromisso com a prestação de um atendimento de qualidade à população e informou que reforçou as medidas de segurança no hospital.

*Fabrício Salvino especial para o EM