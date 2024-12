A Emtram, responsável pelo ônibus envolvido no acidente que vitimou pelo menos 39 pessoas em Teófilo Otoni, região do Vale do Mucuri, no sábado (21/12) se pronunciou nesta segunda-feira (23/12). Segundo Igor Lopes, advogado da empresa, as famílias estão recebendo todo o apoio necessário.

"É um momento muito difícil e todo suporte é necessário para conectar as familias ao IML e organizar documentação. Quanto mais a gente prolongar, mais dor a gente sente. Então o nosso trabalho é atender as famílias, atender o IML, verificar as necessidades e conectá-los da melhor maneira possivel, oferecendo o máximo de conforto", afirmou Lopes.

Familiares das vítimas comparecem também nesta segunda-feira ao Instituto Médico Legal (IML), em Belo Horizonte. Até o momento, 12 corpos foram identificados, 5 foram liberados e quatro se encontram no laboratório.

Segundo Lopes, a principal dificuldade no momento é identificar os postos do IML para os quais as famílias das vítimas se dirigiram para contribuir com material genético. Além disso, afirmou que todo o apoio psicológico também está sendo oferecido.

"Hoje, a maior dificuldade que a gente tem é identificar os postos que as famílias já foram, porque isso atrasa o trabalho da PCMG e a gente não consegue dar o suporte adequado para quem está aqui. O trabalho da Emtram está sendo amparar quem precisa. É impossível a gente ter essa organização plena, mas esse suporte a gente vai dar", disse.

Sobre a discrepância no número de vítimas, uma vez que a Emtram divulgou que eram 39 e a Polícia Civil, 41, se deve a possibilidade de esquartejamento dos corpos.

Relembre o caso

Na madrugada de sábado, uma carreta que transportava um bloco de granito se chocou frontalmente com um ônibus de viagem.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acredita-se que um grande bloco de granito se soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus. Um carro se chocou com a traseira da carreta em seguida, deixando os três ocupantes feridos com lesões consideradas graves. A PRF trabalha com a hipotese que o motorista da carreta fugiu para o Espírito Santo.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Os corpos chegaram em um caminhão frigorífico na madrugada desta segunda-feira. Uma estrutura de apoio às famílias foi montado na Academia da Polícia Militar, na Gameleira, Região Leste de BH.