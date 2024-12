Uma cruz de metal, marcada por rabiscos de pichação, perfura o solo do Monte Cruzeiro, sinalizando o mirante com vista panorâmica das cidades de Belo Horizonte, Sabará e Caeté, localizadas na Região Metropolitana da capital. O ponto, com vista de 360°, fica no alto do Bairro Boa Vista, na Região Leste de BH, sendo delimitado pelas ruas Mirante, Mariano de Abreu, Antônio Rodrigues da Costa e Fernão Dias.

No entanto, um morador que costuma caminhar pela região e observar o local destaca que, ao contrário da vista, a falta de estrutura e o difícil acesso não são nada admirados. A chegada ao mirante, que oferece uma bela paisagem tanto do nascer quanto do pôr do sol entre os três municípios, apresenta certas dificuldades.





Ele destaca que o Monte Cruzeiro tem o potencial de se tornar um importante ponto turístico da capital. A vista abrange bairros, morros, praças, comunidades e, ao fundo, a Serra do Curral se destaca no horizonte, enquanto do outro lado é possível avistar a Serra da Piedade.

Consultada, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que está em fase final a elaboração de um projeto para a criação de uma área pública municipal no Monte Cruzeiro. O plano inclui a instalação de uma rampa de acesso até o local da cruz, um deck no topo do morro e iluminação. Contudo, ainda não há previsão para a execução da obra.

Rubão, morador da região e idealizador do projeto, explica que igrejas e pessoas de diferentes religiões costumam se reunir no Monte para celebrações, especialmente em datas simbólicas. Ele ainda revela que a cruz foi colocada no local há alguns anos por moradores e dois padres, com o intuito de marcar as solenidades realizadas ali.

Rubão também menciona que a população frequenta o local para observar fenômenos como estrelas cadentes e a lua cheia. Alguns escolhem o ponto como cenário para videoclipes, enquanto outros o utilizam para soltar papagaio. Ele destaca que a vista se estende da Arena MRV ao Estádio Independência, mas reforça que a falta de estrutura dificulta o acesso, o que justifica a proposta de revitalização.

