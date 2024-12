O Zoológico de Belo Horizonte tem um novo morador: o Bu-Bu. Ele é o quarto integrante da família de gorilas do local. O Estado de Minas antecipou em maio deste ano a chegada no novo gorila. O animal, característico da África Central, chegou nesta sexta-feira (13/12) na capital mineira, com o objetivo de reprodução entre o grupo de fêmeas do local e conservação da espécie ameaçada de extinção, visualizando possíveis solturas na natureza.

O zoo da cidade ficou sem um gorila macho por seis meses, isso porque foi preciso que acontecesse um "intercâmbio" desses animais. Belo Horizonte, entre 2014 e 2021, foi cenário do nascimento de cinco filhotes, sendo o único registro de reprodução da espécie na América do Sul e, até então, era o único lugar com gorilas no país. Mas todos os machos precisaram ser movidos para Cotia, em São Paulo, pois haviam atingido sua maturidade sexual, o que implicou em confrontos e “disputas territoriais”, como explicou a bióloga e diretora de Zoobotânica Sandra Cunha.

Bu-Bu tem 27 anos e veio diretamente de Magyarország, na Hungria Divulgação/Juan Espanha

“O silverback, o ‘macho alfa’, é quem vai compor a família. Quando esses animais atingem a maturidade sexual, eles passam a disputar o espaço e as fêmeas. Na natureza, eles também fazem essa separação, deixam o grupo ou são expulsos pelo pai”, disse.

Bu-Bu tem 27 anos e veio diretamente de Magyarország, na Hungria, do Nyíregyháza Animal Park - Sóstó Zoo, a partir da parceria entre a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de BH (FPMZB) e a Associação Europeia de Zoos e Aquários para conservação de gorilas ex situ (conservação fora do local de origem).

Ela revela que a associação e o Programa Europeu de Espécies Ameaçadas de Extinção (EEP/Eaza) realizam recomendações por meio do mapeamentos de quadros genéticos, permitindo o cruzamento de dados desses animais e o planejamento reprodutivo.

“Normalmente, na adolescência deles, com o grupo formado e à medida que os filhotes crescem, vão atingindo essa maturidade e, consequentemente, procuram essa parceria com as fêmeas. Isso não é adequado com os gorilas que têm parentesco. Então, é feita essa seleção pelo programa e tudo é analisado pelo corpo técnico para que aconteça a conservação e reprodução sob cuidados humanos de animais saudáveis”

O gorila vai ficar em uma área de quarentena durante cerca de 30 a 40 dias, sem contato com visitantes e com as fêmeas. Depois deste período, o público e os animais poderão, enfim, conhecê-lo. A diretora comenta que, em seu primeiro contato com Bu-Bu, notou que o primata é de um comportamento calmo e tranquilo.





A aproximação





Os quatro gorilas, Bu-Bu, Lou Lou, Anaya e Imbi, vão estar juntos após o período de quarentena e, segundo Sandra Cunha, “é tudo muito natural”.





Ela conta que a possibilidade do nascimento de outro gorila depende totalmente da própria aproximação dos animais. “A gente separa no chamado setor de manejo ou cambiamento, existem portões que separam os gorilas. O Bu-Bu vai ficar em um desses recintos, assim, as fêmeas podem chegar perto dele, sentir o cheiro, a vocalização, perceber um ao outro”, conta e diz que, enquanto isso, a equipe fica atenta e observando as interações, que podem ser tanto positivas quanto negativas.





“Claro que pode acontecer deles brigarem, como na natureza, mas não para matar um ao outro, não nesse nível de agressão. A equipe acompanha, mas sem interferir diretamente no comportamento dos animais”.





A bióloga esclarece que todas as três fêmeas podem se relacionar com Bu-Bu, pois não há nenhum grau de parentesco. Ela aponta, ainda, que esse remanejamento dos gorilas é muito importante para a sobrevivência da espécie, que “infelizmente, está na lista vermelha de animais ameaçados de extinção. Sabemos que, há um bom tempo, foi promovido esse estado de risco, essa mortandade excessiva, em razão de caças predatórias, denças e conflitos civis”.





A nova família de gorilas:

"Bu-Bu" - gorila macho que veio do Nyíregyháza Animal Park - Sóstó Zoo, na Hungria, em 13 de dezembro de 2024, com 27 anos.

“Lou Lou” – gorila fêmea que veio da Fundação Aspinall, Reino Unido, para o Zoológico de Belo Horizonte, em 12 de outubro de 2013, com 9 anos. Atualmente, tem 20 anos.

2º Filhote de “Leon” e “Lou Lou” é “Anaya” – nascida no Zoológico de Belo Horizonte em 08 de junho de 2019 e tem 4 anos.

“Imbi” – Fêmea que veio da Fundação Aspinall, Reino Unido, para o Zoológico de Belo Horizonte, em 19 de agosto de 2011, com 11 anos. Agora, a fémea está com 24 anos.





Saiba quem são os antigos integrantes do grupo, transferidos para SP:





“Leon” – gorila macho que veio do Loro Parque, Espanha, para o Zoológico de Belo Horizonte, em 12 de outubro de 2013, com 15 anos. Hoje, está com 25 anos.

1º Filhote de “Leon” e “Lou Lou” é “Sawidi” – nascido no Zoológico de Belo Horizonte em 05 de agosto de 2014 e tem 9 anos

1º Filhote de “Leon” e “Imbi” é “Jahari” – nascido no Zoológico de Belo Horizonte em 10 de setembro de 2014 e tem 9 anos.

2º Filhote de “Leon” e “Imbi” é “Ayo” – nascido no Zoológico de Belo Horizonte em 08 de maio de 2017 e está com 6 anos.





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos