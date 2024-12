Lançada, na manhã desta segunda-feira (2/12), pela Polícia Militar, a Operação Natalina 2024, que abrangerá todo o estado de Minas Gerais, com foco no aquecimento do comércio varejista e do aumento da circulação de pessoas em razão das festas de final de ano. “Principalmente a prevenção a alguns crimes contra o patrimônio, que são comuns nessa época do ano, principalmente nos centros comerciais, em razão da alta circulação de pessoas pelo período natalino”, explica o coronel Carlos Frederico Otoni Garcia, comandante-geral da Polícia Militar.







O objetivo da PM é reforçar o policiamento nas cidades mineiras, segundo o coronel , “de forma a coibir os crimes contra o patrimônio, como furto e roubo, e proteger a população”.





Serão empenhados, somente em Belo Horizonte e Contagem, 700 militares a mais no policiamento. O comandante explica que o reforço é de policiais que trabalham no setor de administração da corporação e dos que estão em treinamento na academia de polícia.





“A ênfase da operação natalina, como nos anos anteriores, é a prevenção, principalmente, aos crimes contra o patrimônio, que são comuns nesta época do ano. Um foco maior será nos centros comerciais em razão da alta circulação de pessoas por causa do período natalino. Então, nós vamos atuar na prevenção a furtos e a roubos”, diz o coronel.

Outra estratégia da Operação Natalina é o monitoramento de bairros, em razão da possível ausência de moradores por viagens de fim de ano. “A gente sabe também que esse é um período de férias escolares e que, logicamente, as pessoas acabam viajando, então a gente reforça também o policiamento nos bairros voltados a inibir furtos e roubos no interior de residências por conta da ausência de moradores”, afirmou o comandante-geral.

A operação também reforçará orientações à população. “Grande parte do êxito da Operação Natalina é da sociedade, adotando cuidados de autoproteção para que ela não seja uma potencial vítima de determinados crimes”, afirmou o Coronel Garcia. Segundo ele, as dicas serão compartilhadas nas redes sociais oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais.