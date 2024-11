Foi marcada a audiência de instrução e julgamento de Wallef Cesar Oliveira Gonçalves, acusado de matar a ex-noiva a facadas, para a tarde desta quinta-feira (28/11). A audiência ocorrerá no 1º Tribunal do Júri Sumariante da capital, no centro de Belo Horizonte.





A audiência de instrução é para ouvir testemunhas de acusação e de defesa e, se houver tempo, o réu também pode ser interrogado.





O crime ocorreu em 7 de agosto, na Avenida Presidente Antônio Carlos, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Wallef César Oliveira Gonçalves, de 27 anos, foi indiciado por feminicídio.





Informações da Polícia Militar indicam que a vítima, Vitória Alves Silva, de 22 anos, foi surpreendida pelo homem, que chegou pilotando uma moto, enquanto passava próximo ao número 7.525 da Avenida Presidente Antônio Carlos. O boletim de ocorrência relata que, no dia do assassinato, o homem teria passado "a tarde toda em seu apartamento planejando tirar a vida da ex-namorada".

Vitória tinha 22 anos Acervo pessoal

Suspeito e vítima iam se casar em novembro deste ano, mas o relacionamento foi rompido três dias antes do assassinato, no domingo (4/8). De acordo com a delegada Iara França, responsável pela investigação, desde a separação o homem tentou entrar em contato com Vitória, alegando que queria tratar das questões burocráticas do cancelamento do noivado.





Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que Wallef César Oliveira Gonçalves se aproxima de Vitória. Os dois conversam por um tempo, e, em determinado momento, a jovem percebe que o ex-companheiro está com uma faca. Ela tenta se afastar, mas é impedida pelo homem, que começa a desferir os golpes.





As investigações mostraram que a faca usada no crime teria sido um presente de casamento do casal. França explica que, durante diligências no apartamento do casal, no Bairro Pedra Azul, em Contagem, foi encontrado um sofá com marcas de corte de faca, que o homem teria usado para ensaiar o ataque.

Wallef tentou fugir e entrou no campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pela Avenida Carlos Luz, na Pampulha. Ele foi perseguido e detido por policiais militares do 34º Batalhão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para atender a vítima, mas Vitória morreu no local.

Renato Xisto, pai da jovem, conta que ela era uma menina cheia de vida e saúde, e que todos estão “totalmente arrasados e sem paz”. Em entrevista ao Estado de Minas, ele afirmou que o casal planejava se casar em novembro. Segundo seu perfil nas redes sociais, a jovem era formada em investigação e perícia criminal. “Saíram no domingo (4/8) para uma festa, ele bebeu muito e ela decidiu terminar o relacionamento. Ele não aceitou o término e cometeu esse crime”, disse Renato.

No dia do término, o investigado publicou em uma rede social que suas escolhas não iriam doer em apenas uma pessoa. O post foi feito às 23h33.

