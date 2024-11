Um homem, de 37 anos, foi indiciado por tentativa de homicídio devido a agressões contra um torcedor do Flamengo, em Belo Horizonte. O crime aconteceu no dia 10 de novembro, em um bar no Bairro Dona Clara, Região da Pampulha, depois do jogo válido pela final da Copa do Brasil.





O indiciado irá responder pelo crime de tentativa de homicídio, qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade de dolo eventual.





De acordo com as primeiras informações, três homens agrediram a vítima, de 50 anos, quando ela chegava ao estabelecimento vestindo a camisa do Flamengo. Os três suspeitos, de 32, 35 e 37 anos, foram detidos no local e encaminhados à Delegacia de Plantão, sendo a prisão em flagrante ratificada pela Polícia Civil.





As investigações comprovaram o crime cometido pelo homem de 37 anos, indiciado pelo homicídio tentado. O possível envolvimento dos outros dois suspeitos segue sob investigação.

Agressão





No dia dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao estabelecimento, onde estaria ocorrendo uma briga. No local, os militares se depararam com a vítima, que usava uma camisa do Flamengo, caída no chão.





Segundo o boletim de ocorrência, o torcedor rubro-negro sofreu traumatismo craniano, lesão no olho e múltiplas fraturas.

A vítima relatou aos policiais que chegou ao bar acompanhada da filha e do genro, quando foi surpreendida por um indivíduo com a camisa do Atlético Mineiro. Sem dizer nada, o torcedor lançou um líquido em sua direção, momento em que passou a ser agredido.