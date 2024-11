O tradicional centro cultural de Belo Horizonte, o Palácio das Artes, pode passar por mudanças em sua fachada no próximo ano. A Fundação Clóvis Salgado declarou que busca patrocinadores para substituir os habituais painéis de lona por "placões" de LED.

Com a publicação do "chamamento público", no último dia 23 de novembro, a Fundação explicou que ainda está recebendo propostas, mas que os novos modelos terão dimensões de 4x3m, 5x3m e 4x2,5m e serão instalados nas laterais do prédio.





De acordo com a Fundação, o intuito é ampliar a divulgação das atrações que acontecem dentro do espaço, antes feitas por meio de formas tradicionais, como releases, folders e banners de lona.





Ainda segundo o teatro, é importante destacar o impacto ambiental positivo gerado pela substituição, tornando o processo de divulgação mais sustentável.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges