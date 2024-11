A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está investigando o caso de um adolescente que, durante uma briga, desmaiou no meio da rua. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma briga entre dois menores de idade leva à queda de um deles, que convulsiona. A suspeita é de bullying.





As investigações apuram suposto ato infracional análogo ao crime de bullying, envolvendo dois adolescentes com idades de 13 e 14 anos. Apesar da viralização ter ocorrido nos últimos dias, o desentendimento entre os envolvidos ocorreu no último mês, em 23 de outubro.





As imagens mostram o confronto entre os menores, que aconteceu em frente a uma praça, no bairro Progresso, na cidade de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os adolescentes entram em luta corporal e, após a queda da vítima, de 14, o suspeito foge do local. Na sequência, os outros adolescentes presentes tentavam levantar o jovem, achando que a convulsão era uma encenação.





Após o episódio, o adolescente de 14 anos, que sofreu a queda, foi encaminhado à unidade de pronto-atendimento médico e liberada no mesmo dia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Em nota, a PCMG esclarece que, na ocasião, “não houve registro de ocorrência policial sobre o fato e nem morte de envolvidos”. Além disso, declarou que “a investigação encontra-se em andamento a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Brumadinho para a completa elucidação do caso”.

A Prefeitura de Brumadinho esclareceu que, após o atendimento médico, o garoto retornou às atividades escolares.