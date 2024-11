Quem enfrentou as questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 pode começar a colher os primeiros frutos — ou melhor, petiscos. Na próxima segunda-feira (11/11), estudantes que participaram da prova poderão escolher entre uma porção de batata frita ou de onion rings nos restaurantes do Burger King.

Para ganhar, basta mostrar o caderno de prova do Enem 2024, seja o da primeira etapa (realizada no dia 3) ou da segunda (dia 10), em um dos restaurantes da rede e escolher um dos dois acompanhamentos de graça.





A ação é uma parceria entre o Burger King e a Faculdade Anhanguera e tem o objetivo de incentivar a presença dos estudantes no exame. A campanha é semelhante à “Compro seu Voto”, quando o BK trocou comprovantes de voto nas eleições deste ano por petiscos.





A iniciativa acontece em meio a um cenário de queda na taxa de abstenção do Enem. Segundo o Ministério da Educação, 26,6% dos inscritos faltaram ao primeiro dia de prova neste ano, uma redução em relação a 2023 e 2022, que registraram abstenção de 28,1% e 28,3%, respectivamente.