A predominância da indústria automotiva na economia de Betim, na Grande BH, tende a diminuir com o avanço do setor logístico - é o que acredita o prefeito eleito Heron Guimarães (União Brasil). Durante entrevista para o “Em Minas”, programa realizado em parceria entre o Estado de Minas, a TV Alterosa e o Portal Uai, o político, que vai assumir a prefeitura em 1º de janeiro, defendeu que a entrega do Aeroporto de Betim vai acelerar o processo de transformação da economia local.





“A gente imagina que entre 2026 e 2027 chegue o aeroporto, que é a transformação ou a diversificação completa da nossa economia, baseada na logística e na indústria de alta tecnologia. Seja aeronaval, com esse pool aeroportuário que nós vamos ter, seja na questão do fortalecimento logístico, com um aeroporto que é, por vocação, de carga. (...) Mas que pode, perfeitamente, num futuro, ter pontes aéreas”, defendeu Heron em conversa com o jornalista Benny Cohen.





Segundo o prefeito eleito, Betim ainda é predominantemente voltada para a indústria automotiva, e a cidade precisa se preparar para um futuro com restrições a motores a combustão, o que poderia afetar enormemente a economia local.

“Nós temos que pensar a cidade de uma maneira diferente. Não daqui a quatro anos, quando a gente encerra o mandato, mas daqui 40. Por isso nós temos a perspectiva de inaugurar um aeroporto, que já está com 27% das obras prontas. Esse aeroporto tem uma importância muito significativa pra cidade, porque ele vai além de ser uma empresa. Ele é o que a gente chama de terceiro ciclo de desenvolvimento da cidade”, disse.





Além do avanço do setor logístico, Heron acredita que, com a saturação da ocupação de Belo Horizonte, a Região Metropolitana deve avançar em direção ao eixo oeste, onde se localiza Betim - e isso traz muito potencial de desenvolvimento para a cidade.

“Nós temos muito espaço de crescimento. Nós temos o aeroporto, nós temos vias de acessos sendo construídas. Nós tivemos a chegada da Amazon, do Mercado Livre, da Shopee, que é um ramo logístico. Seguramente, a diversificação da nossa economia se baseia, sobretudo, na questão da lógica. Vai ser essencial não só como empresa, de desenvolvimento, de geração de emprego, de geração de riqueza, mas, também, como diversificação da economia”, defende.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Onde assistir

A entrevista com o prefeito eleito de Betim, Heron Guimarães, foi ao ar na noite deste sábado (2/11) na TV Alterosa e está disponível na íntegra no canal no Youtube do Portal Uai (youtube.com/portaluai). O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h20, simultaneamente na televisão e na internet - que conta com um terceiro bloco exclusivo. O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista em textos no portal (em.com.br) e no jornal impresso de domingo.