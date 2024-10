A frente do Fiat ficou destruída após atropelar o animal

Um motorista de 61 anos que dirigia um Uno foi surpreendido por um boi que apareceu na frente de seu carro, em uma reta da MG-050, perto de Betânia, no Centro-Oeste do estado. Segundo o condutor, ele estava a caminho de Formiga quando viu o animal surgir e não teve tempo nem mesmo para frear. O incidente ocorreu na noite de sexta-feira (24/10), no quilômetro 174 da rodovia.









O animal, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Formiga, que atendeu ao chamado, era um boi grande que, após o atropelamento, estava com a pata da frente quebrada e deitado no acostamento.

Para evitar que o boi voltasse à rodovia e causasse outro acidente, os bombeiros ficaram no local sinalizando a pista até a chegada da equipe de remoção de animais da concessionária Nascentes das Gerais.

O motorista não ficou ferido.

