O prefeito reeleito de Nova Lima, na Grande BH, João Marcelo Dieguez (Cidadania), disse ser impossível um mundo sem mineração. A declaração foi dada em entrevista ao "EM Minas", na TV Alterosa, nesse sábado (19/10).



“A mineração faz parte da história do nosso estado e do nosso município de Nova Lima, que nasceu a partir da mineração e tem toda sua história atrelada à mineração. Não adianta a gente fechar os olhos para isso nem achar que vamos viver sem mineração”, afirma.





João Marcelo defende legislações rígidas para regular a atividade e que garantam a preservação ambiental.





“O que a gente precisa é de legislações rígidas que garantam preservação ambiental. Em Nova Lima, hoje, mais de 50% do nosso território é de área nativa preservada. E muito em virtude também das próprias mineradoras. Hoje, uma ocupação irregular desenfreada pode destruir mais do que a mineração. Porque a mineração tem um impacto visual muito forte, de fato tem. Mas, à medida que a gente aprofunda e estabelece regras mais rígidas de preservação compensatória, ganha de outro lado. Não adianta a gente achar que vai viver sem a mineração.”





