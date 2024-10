Mário Fontana construiu carreira no jornalismo e passou por diversos veículos de comunicação ao longo da vida

O jornalista e colunista Mário Fontana morreu na manhã desta sexta-feira (18/10), aos 92 anos. Nascido em São Sebastião do Paraíso, Sul de Minas Gerais, mudou-se para Belo Horizonte, onde veio estudar Direito na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e passou a morar em definitivo. A informação da morte foi confirmada pela irmã, Maria Silva.

Fontana tinha mais de 40 anos de carreira, com vasta experiência em jornalismo impresso e televisivo, mesmo sendo formado em Direito. Atuou nos jornais Diário de Minas, O Tempo, Diário da Tarde, Última Hora e no jornal nordestino O Sol. Foi apresentador em emissoras como a TV Itacolomi, TV Vila Rica e TV Globo Minas. No Estado de Minas, foi colunista por 21 anos.

Iniciou a carreira em 1955 como colunista do jornal Diário de Minas. Posteriormente, assumiu a função de subeditor do caderno de Turismo, onde ficou por cinco anos. Na TV Itacolomi, foi reconhecido como pioneiro na produção de crônicas sociais e de eventos.

Ele também atuou na extinta TV Vila Rica, onde apresentava o programa jornalístico diário e era responsável pelas entrevistas, e trabalhou como apresentador na TV Globo Minas. Em 1982, foi convidado por Wilson Fraga, então editor do caderno de Turismo do Jornal Estado de Minas, para assumir a função de subeditor da seção, cargo que ocupou durante quinze anos.

Nessa época Mário criou o concurso Miss Minas Gerais e a coluna social Mário Fontana, onde escrevia informações de forma livre e pessoal que tinham como tema fatos ou ideias da atualidade, de teor artístico, político, esportivo, hábitos sociais ou simplesmente relativos à vida cotidiana - trabalho de apuração detalhada sobre o que acontece com artistas, celebridades, milionários, figuras excêntricas, autoridades e outras pessoas em destaque.

Entre 1997 e 1999, desligou-se do Estado de Minas e foi trabalhar como colunista e editor do caderno de turismo do jornal O Tempo. Em 2000, retornou ao Estado de Minas, onde relançou a tradicional coluna diária.



O enterro será às 14h desta sexta no Cemitério Parque da Colina, no bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte.