Um homem de 38 anos, que espancou um casal de idosos a cadeiradas para roubar galinhas, foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta quarta-feira (16/10). O crime aconteceu em Passos, no Sul do estado, em 8 de setembro. O inquérito, agora, foi remetido à Justiça.

O investigado teria invadido a residência das vítimas para roubar galinhas que o casal criava para seu próprio sustento. O homem, de 67 anos, reagiu e foi brutalmente agredido com uma cadeira. A companheira dele, de 65, tentou proteger seus bens e seu companheiro, mas também foi espancada.

“O casal foi socorrido no dia seguinte pela vizinha. Devido à extensão dos ferimentos, as vítimas não conseguiram pedir ajuda no dia do assalto. Levantamentos apontam que a vizinha, indignada com a situação, teria feito um vídeo mostrando o estado em que os idosos foram deixados, o que causou comoção entre os moradores da cidade”, informou a PCMG em comunicado.

O suspeito foi identificado, e a delegada representou por medidas cautelares com a finalidade de proteger o casal. A PCMG não especificou se ele está preso ou segue em liberdade.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia