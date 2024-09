O coronel Anderson Passos, bombeiro militar reformado, falou sobre prevenção a acidentes, como o rompimento das barragens de Mariana, em 2015, e de Brumadinho, em 2019, durante entrevista ao "EM Minas", na TV Alterosa, nesse sábado (14/9).







“Aprenda com o passado e prepare-se para o futuro. A gente não pode cometer erros iguais. Errar de forma igual não é inteligente. Precisamos errar, no mínimo, diferente. Mas, repetir erros, repetir práticas que não são seguras, é a causa do nosso fracasso, é a causa do nosso sofrimento”, afirma.





Passos cita o exemplo da aviação, em que especialistas estudam os acidentes para tentar entender o que aconteceu e não repetir os mesmos erros. “Planos de evacuação que sejam, de fato eficientes, a capacitação que permita, de fato, o funcionário perceber aquela falha e como agir num momento de emergência. É preciso treinar. A redundância faz parte da segurança. A gente não faz bem porque a gente não treina. Treinar é pensar, discutir. Esse assunto de segurança, de proteção, precisa estar no nosso dia a dia”, alerta.





