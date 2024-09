Guerra com arma de gel foi convocada pelas redes sociais e terminou com a chegada da polícia no Barreiro

Uma suposta brincadeira com arminhas de gel acabou mobilizando a polícia na madrugada desta sexta-feira (13/9) na região dos bairros Milionários e Flávio Marques Lisboa, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.





A convocação para a guerra de armas de gel foi feita pelas redes sociais e estava marcada para o início da madrugada de hoje na Praça do Cristo, no Bairro Milionários. No entanto, viaturas da Polícia Militar intervieram e acabaram com a “brincadeira” antes que ela começasse.

Uma moradora da região, que preferiu não se identificar, relatou muito barulho, pessoas gritando nas ruas e bagunça. “Meus cachorros nem dormiram de tanto que latiram. É tenebroso essas ‘brincadeiras’ de madrugada. Não dá para dormir direito”, afirmou.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram diferentes grupos se reunindo na Praça do Cristo, ao lado de viaturas da polícia. Pouco depois, os grupos se dispersaram pelo Barreiro e "competiram" em ruas dos bairros Milionários e Flávio Marques Lisboa.

Os policiais percorreram as ruas da região e dispersaram o grupo que se preparava para a "guerra". Segundo a corporação, não houve registro de boletim de ocorrência e não há relatos de prisões.